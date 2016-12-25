Евреи отмечают Хануку – праздник свечей Фото: Олег Яровиков Евреи отмечают Хануку – праздник свечей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Один из самых значимых праздников — Хануку (Праздник свечей) отмечают сегодня, 25 декабря, евреи всего мира. По традиции он начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. Первая ханукальная свеча была зажжена еще накануне вечером.

Зачастую Хануку ошибочно принимают за религиозный праздник. На такое заблуждение во многом влияет тот факт, что по времени празднования Ханука, как правило, оказывается близка к Рождеству у западных христиан. В действительности же этот праздник не имеет никакого отношения к религии и является народным. Это праздник света. Само слово «ханука» в переводе на русский язык означает «освещение», и поэтому даже существует древняя традиция выставлять ханукальные свечи в окна, чтобы они освещали дорогу путникам.

Своими корнями Ханука восходит к легенде о чуде, случившемся при освящении храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин «чистого» оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.

Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25-го числа месяца кислев, станут днями веселья в будущих поколениях, будет произноситься благодарственная молитва Галлель, и каждую ночь будут зажигаться светильники для публичного прославления чуда.

Праздник они назвали Ханука, что означает «освящение». В этот день возобновилось служение Всевышнему в Иерусалимском Храме.

В Башкирии Хануку отмечают около трех тысяч живущих в республике евреев. Этому празднику, как и укреплению межнационального согласия в целом, в последнее время уделяется большое внимание.