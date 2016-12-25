Лучшие кардиологи республики обследовали детей в уфимском посёлке Аэропорт Фото: пресс-служба Горсовета Уфы





Лучшие кардиологи республики обследовали детей в уфимском посёлке Аэропорт Фото: пресс-служба Горсовета Уфы

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В посёлке Аэропорт Кировского района Уфы побывал мобильный модуль со специалистами на базе автомобиля «КАМАЗ». На базе передвижной станции можно проверить сердце, снять электрокардиограмму, пройти эхокардиографию. Модуль приехал в посёлок по инициативе депутат уфимского Горсовета Ирины Николаевой, которая также провела прием граждан.

Пока взрослые рассказывали депутату о своих проблемах, юные жители посёлка Аэропорт и близлежащих сел стали главными героями благотворительной акции. Их приняли детские кардиологи Республиканского кардиологического центра. Маленькие пациенты прошли инструментальное обследование и диагностику. Кроме того, дети получили новогодние сладкие подарки от Ирины Николаевой, а подростковому клубу имени Ф.Ш.Утяшева, где был организован приём, депутат передала ткани на костюмы, настольные игры и новогоднюю ёлку, сообщает пресс-служба Горсовета.

Жители были приятно удивлены организацией и проведением такой акции, более того, убедились в том, что на их просьбы народные избранники откликаются. Речь идёт об оказании врачебной помощи гражданам. Бабушка одного из маленьких пациентов заметила, что подобный приём был организован впервые за всю 50-летнюю историю посёлка. Всего врачами кардиоцентра было обследовано 53 ребёнка в возрасте от 2 до 16 лет.