Владимир Путин поручил сформировать комиссию по расследованию крушения самолёта в Сочи Фото: Архив ТАСС Владимир Путин поручил сформировать комиссию по расследованию крушения самолёта в Сочи Фото: Архив ТАСС

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Президент России Владимир Путин поручил Председателю Правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154 в Сочи, сообщается на сайте kremlin.ru.

Как передает ТАСС, на борту воздушного судна находилось 93 человека — это военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Судно летело в Сирию на авиабазу Хмеймим.

Обломки упавшего в Черном море самолета можно поднять за неделю при благоприятных погодных условиях. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал руководитель мониторинговой службы центрального совместного Всероссийского общества спасания на водах Владимир Грицихин. Специалист отметил, что с учетом глубины, надежды на спасение людей практически нет.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.