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Уфа   °

В Уфе находившийся в федеральном розыске мужчина угнал у друга внедорожник

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкортостане полицейские раскрыли угон внедорожника и задержали подозреваемого, который находился в федеральном розыске. Злоумышленник попытался скрыться на похищенной машине, но не справился с управлением и опрокинул автомобиль.

Накануне утром в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по Уфе обратился 44-летний горожанин. Владелец рассказал об угоне автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как установили полицейские, припаркованный внедорожник угнал его 27-летний приятель, у которого никогда не было прав.  Друзья приехали в баню, как только хозяин машины заснул, знакомый решил покататься на его автомобиле.

Ориентировку на похищенный транспорт разослали всем наружным экипажам полиции. Вскоре инспекторы ДПС заметили угнанную машину в городе Салавате. Водитель на требование сотрудников полиции остановиться не реагировал и продолжал движение. После недолгой погони, подвыпивший мужчина за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет, где и был задержан.

По  словам подозреваемого, он  решил просто покататься, а увидев полицейских, испугался возможного наказания и  попытался скрыться.

Кроме того, угонщик привлекается к уголовной ответственности за кражу и числился в федеральном розыске. В настоящее время его  доставили в Уфу и заключили под стражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

Теги: происшествия
 
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