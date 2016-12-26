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26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Башкирии столкнулись Land Rover и Volkswagen Tiguan: четверо пострадавших

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись Land Rover и Volkswagen Tiguan: четверо пострадавших Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии столкнулись Land Rover и Volkswagen Tiguan: четверо пострадавших Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Чишминском районе Башкирии на трассе Самара — Уфа — Челябинск столкнулись Land Rover и Volkswagen Tiguan. Предположительно, на встречную полосу выехал 62-летний водитель британского джипа, сообщили в республиканской автоинспекции. После удара «Ленд Ровер» опрокинулся в кювет. Немецким кроссовером управлял 54-летний житель Чишмов. Оба водителя и их пассажирки 52 и 54 лет доставлены в больницу.

Теги: дтп
 
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