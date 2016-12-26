Вырезанным изо льда арт-объектом блогеры признались в любви к УфеФото: Екатерина Чакина
Вырезанным изо льда арт-объектом блогеры признались в любви к Уфе
Вырезанным изо льда арт-объектом блогеры признались в любви к УфеФото: Екатерина Чакина
УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ»,Екатерина Чакина, Алим Фаизов/.
Уфимские блогеры Раис Габитов, Шамиль Валеев, Павел Степанов и глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев вырезали изо льда арт-объект #ялюблюуфу. Помогал им в этом художник Ильшат Буляков.
Скульптура гармонично вписалась в концепцию ледового городка около спортивного комплекса «Уфа-Арена». Основная идея ледяных фигур — «аллея спортсменов». Она плавно переходит в сказочную тематику с замками и королевскими лабиринтами. Новый арт-объект в форме сердца будет светиться в темноте красным цветом. Сегодня в 18.00 огни городка будут включены, а фигуры подсвечены. Таким образом, все желающие могут почувствовать приближение Нового года и волшебства. У горожан есть возможность сфотографироваться возле ледяной скульптурной композиции и принять участие во флешмобе #ялюблюуфу #этоуфа.