В Уфе ребенок выбежал под колеса «Форда», водитель лишится прав

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе девятилетний мальчик, играя во дворе дома по улице Лесунова, выбежал на проезжую часть и угодил под колеса автомобиля Ford Focus. Водитель успел затормозить. Поговорив с ребенком и посчитав, что все в порядке, водитель уехал. Произошедшее записала камера видеонаблюдения. Родители пострадавшего ребенка обратились за медицинской помощью: у него диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Автоинспекторы разыскали водителя. 29-летнему уфимцу за оставление места ДТП грозит лишение прав на срок от года до полутора или административный арест на срок до 15 суток.