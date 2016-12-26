УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Среди участников чемпионатов мира — два воспитанника башкирского мотоспорта. Таков итог финала 1 личного чемпионата России, завершившегося в Тольятти. Первое место на втором этапе занял гонщик местной "Мега-Лады" Игорь Кононов, в дополнительном заезде опередивший гонщика ярославского СКА Дмитрия Колтакова. Как и на первом этапе, оба набрали по 14 очков. А вот чемпион мира Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского на этот раз экономил силы и здоровье, и набрал "только" 12 очков, гарантирующие место в первой тройке по сумме двух этапов. Такой же результат показал и его юный земляк Динар Валеев. Зато несколько поправил свои дела тольяттинец Даниил Иванов, набравший 13 очков и поднявшийся на третью ступеньку пьедестала почета.

Поскольку в финском Юлиторнио, где 7 января намечено провести первое отборочное соревнование личного чемпионата мира, стоит морозная погода и отмены или переноса не предвидится, то двое из первой пятерки финала номер один будут вынуждены прекратить борьбу за российские медали и сразу после Нового года отправиться в "страну тысячи озер".

Этими двумя будут Динар Валеев и Даниил Иванов, занимающие после двух этапов четвертое и пятое места (24 и 21 очко соответственно). В первой тройке Игорь Кононов и Дмитрий Колтаков (по 28 очков) и Дмитрий Хомицевич (26). Они будут представлять Россию и на командном чемпионате мира, и на личном. Но если Кононов и Колтаков поедут в отборке в шведском Стремсунде 14 января, то Хомицевич, как действующий чемпион, допущен непосредственно в финал. Скорее всего, никто не сможет этой тройке помешать разыграть между собой медали чемпионата России на финале 2, проводящемся в Шадринске 7-8 января.

Хотя в зачет каждому участнику чемпионата России идут три лучших этапа из четырех, у продолжающих выступление в финале трех башкирских гонщиков нет даже теоретических шансов на медали.

Андрей Шишегов ("Каустик", Стерлитамак) хотя и занимает восьмое место, но имеет всего 13 очков и скромные слагаемые (7+6). Дмитрий Буланкин (СТК, Нефтекамск) провел во второй день несколько хороших заездов, набрал семь очков, и с общей суммой восемь очков поднялся с последнего места на 11-е. Алексей Иванов продолжает оставаться 13-м, на счету его семь очков (3+4).

Так завершают башкирские мотогонщики год 75-летия со дня рождения Габдрахмана Кадырова, одного из номинантов конкурса "100 имен Башкортостана". Остается утешаться тем, что в призовой тройке — два гонщика, к успехам которых Башкирия имеет непосредственное отношение. Паренек из Кургана Дмитрий Колтаков за пять лет, проведенных в уфимском ЦТВС имени Г.Кадырова, вырос из призера юниорского первенства страны в чемпиона мира, а гонщик "Мега-Лады" Игорь Кононов — наоборот, в родном "Каустике" прошел путь от новичка до вице-чемпиона мира.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов неоднократно указывал на то, что республика должна беречь свой творческий и научный потенциал, возвращать уехавших в другие регионы, создавая для них рабочие места и соответствующие условия. Думается, что это справедливо отнести и к выращенным в Башкирии выдающимся спортсменам. Особенно в тех видах спорта, где не требуется огромных капитальных вложений. А мотоспорт обладает именно этим достоинством, даже если не обращать внимание на его историческое и социальное значение.