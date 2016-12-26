В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман Фото: Олег Яровиков
В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман
В Башкирии идет подготовка к юбилею Духовного управления мусульман Фото: Олег Яровиков
УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
В Башкортостане началась подготовка к празднованию 100-летия со дня образования Духовного управления мусульман республики. В Уфе состоялось первое заседание организационного комитета.
Вековой юбилей будет отмечаться в декабре 2017 года. Как отметили участники заседания, появление своего управления мусульман стало своеобразной духовной скрепой башкирского народа, которая и сегодня позволяет сохранять и приумножать язык, традиции, культуру и обычаи. Было отмечено, что организационный комитет возьмет на себя роль координатора различных структур, задействованных в подготовке юбилея. Муфтий, председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин был избран руководителем оргкомитета. В план торжественных мероприятий включено проведение научно-практических конференций, различных выездных семинаров, встреч с молодежью, сообщил научный сотрудник МНИЦ РМО БГПУ, кандидат философских наук Зуфар Тимербулатов.