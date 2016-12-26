В Уфе депутаты Горсовета организовали новогодний праздник Фото: пресс-служба Горсовета В Уфе депутаты Горсовета организовали новогодний праздник Фото: пресс-служба Горсовета

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Торжественное открытие ёлки и новогодний праздник прошли в минувшие выходные в поселке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы. Организовать торжество помог депутат Горсовета Андрей Носков.

Праздник начался с украшения ёлки. Дети, принимавшие участие в конкурсе на лучшую ёлочную игрушку, украсили своими поделками главную ёлку Тимашево. Праздничная программа была подготовлена по мотивам советских мультфильмов о Домовёнке Кузе. Для участников праздника были организованы сказочное представление, хороводы и шуточные конкурсы со сладкими призами, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Ёлка в Тимашево устанавливается по инициативе депутатов городского Совета Уфы уже третий год подряд. Поселок Тимашево, как и многие другие отдаленные территории города, долгое время был обделен подобными мероприятиями. Местные жители решили обратиться за помощью к депутатам Горсовета. Народные избранники откликнулись и поддержали эту инициативу, организовали новогоднюю программу в декабре 2014 года. Они пообещали, что сделанным не ограничатся, и новогодний праздник в Тимашево станет традиционным. Депутаты сдержали свое слово, и теперь каждый год на главной площади Тимашево своя ёлка.

В этот раз на площади с ёлкой была построена ледяная горка.

«С каждым годом новогодний праздник для жителей Тимашево должен быть всё интереснее, а главная площадь посёлка — всё лучше. В следующем году, помимо самой ёлки и горки, постараемся установить хотя бы несколько ледяных скульптур, чтобы площадь выглядела, как полноценный новогодний городок», — сказал депутат.