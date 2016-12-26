В авиакатастрофе погиб уроженец Уфы — солист Ансамбля имени Александрова Фото: соцсети





В авиакатастрофе погиб уроженец Уфы — солист Ансамбля имени Александрова Фото: соцсети

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне в страшной авиакатастрофе погиб уроженец Уфы — солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Максим Иванов.

«Максим — коренной уфимец, вместе с матерью жил в Черниковке. Мы вместе учились на вокальном отделении Уфимского училища искусств», — рассказал агентству «Башинформ» известный эстрадный певец Радиф Зарипов. Он написал на своей странице в соцсети соболезнования близким своего друга.

«Максим учился в классе Аэлиты Чембарисовой и Ляли Ахметзяновой, выпуск 2004 года. Начинал как бас, но оканчивал училище как тенор. Он был такой неугомонный, приносил слушать свои записи, в том числе и поставленных им как режиссером концертов», — рассказала педагог УУИ Неля Юсупова.

После окончания Уфимского училища искусств Максим учился в Чувашском институте культуры и искусств, затем окончил ГИТИС по специальности «режиссер музыкального театра». У артиста остались мама, жена и маленькая дочка.

Накануне российский самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, выживших нет. В результате страшной трагедии погибли артисты Ансамбля имени Александрова во главе с художественным руководителем, известным дирижером, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды». Сегодня в России день траура по погибшим.