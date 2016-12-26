Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85

EUR 63.54

26 декабря Понедельник

Уфа   °

В Уфе назвали победителей молодежного фестиваля «Йэшлек шоу-2016»

КУЛЬТУРА

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершился Республиканский молодежный фестиваль «Йэшлек шоу-2016». Первое место завоевали Гальсар Байгускарова из Уфы и Саит Саитгалин из Салаватского района. Второе место поделили группа «Матур ҡыҙҙар» и Денис Ильчинбаев из Уфы. Третье место получили Динислам Сафин (Сибай) и Ильзира Кудашева (Уфа). Победительницей в номинации «Надежда» стала Зульхиза Акбулатова (Баймакский район). Работа RNT была признана лучшей в номинации «Лучший клип». Певцом года стал Ильнур Рамазанов, а певицей года — Айгуль Аминева. Тагир Асадуллин назван лучшим в номинации «Песня года», Сабина Кучаева — «Лучший голос года». Также был определено «Мероприятие года», в этой номинации победило шоу «Сәләм, студент».

Мастерство конкурсантов молодежного фестиваля оценивало компетентное жюри, председателем которого был известный композитор Урал Идельбаев. В составе жюри работали продюсер и композитор Риф Арслан, певец, солист филармонии Айгиз Ханов, генеральный директор ООО «Электролайн», спонсор фестиваля Айгуль Хужина, популярные исполнители Зилия Бахтиева и Раиль Уметбаев, главный редактор телеканала «Туган тел» Айгуль Ахмадеева.

«Йэшлек-шоу» — один из успешных музыкальных проектов Башкортостана. Шоу проводится с 1992 года и с каждым годом расширяет свою географию. Фестиваль в этом году собрал 14 участников из Баймакского, Абзелиловского, Ишимбайского, Салаватского, Зилаирского районов, городов Уфа, Сибай, Челябинской области. Особенностью конкурса этого года стало то, что участники работали под наставничеством известных звезд эстрады. Наряду с дебютантами на сцене выступили популярные на башкирской эстраде исполнители Тагир Асадуллин, Ильнур Рамазанов, МС Баш, Ринат Рамазанов, Зилия Бахтиева, Ямиль Баймурзин.

Теги: молодежный фестиваль,Йэшлек шоу
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть