В Уфе создана уникальная программа поиска близких людей Фото: автор





В Уфе создана уникальная программа поиска близких людей Фото: автор

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Людмила Кузьмина/.

Уникальная программа поиска близких людей разработана и внедрена муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат специализированного обслуживания г. Уфы». Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти на сайт, который несколько месяцев работал в тестовом режиме, а теперь находится в свободном доступе.

Программа позволяет сегодня всем желающим находить на сайте места захоронений своих близких, пока только по городу Уфе. После завершения технических процедур администраторами Apple и Google в ресурсах Apple Store и Google Market появится мобильное приложение, которое через мобильные устройства даст возможность любому пользователю уже самостоятельно определять координаты и прокладывать маршрут для поиска места захоронения.

Предполагается, что сайт станет своеобразной энциклопедией, электронной книгой памяти, позволяющей сохранить информацию о близких людях и сделать ее достоянием грядущих поколений. Сейчас у многих людей очень высок интерес к своим корням, к биографии родственников. Поэтому основной целью создания «Электронной книги памяти», кроме поиска места захоронения близкого человека, является помощь в формировании семейного архива, родословной семьи в личном кабинете пользователя.

Особенность программы состоит в том, что внесенные на электронную карту данные идентифицируют место по координатам, чтобы потом его можно было легко найти на местности.

С прошлого года Комбинат спецобслуживания ведет работу по инвентаризации уфимских кладбищ. С 1946 года, когда на комбинате начался учет захоронений, в общей сложности собрана база данных на 379 тысяч человек по девяти кладбищам Уфы, в том числе ныне закрытым (Сергиевское, Мусульманское, Лопатинское). Эти данные сохранились в архивах в обычных журналах, то есть на бумаге. Перед сотрудниками комбината стояла нелегкая задача занести их в электронную базу данных. Кроме того, необходимо еще воссоздать сведения за утраченные годы, поскольку не все архивные данные дошли до наших дней. Подсчеты показали, что надо восстановить записи примерно на 143 тысячи погребенных. А это огромная, кропотливая работа. Причем финансирование проекта выполняется за счет собственных, внебюджетных средств комбината.

Стоит отметить, что до нынешнего года архивные книги заполнялись только с датой захоронения, не указывались ни дата рождения, ни дата смерти. Сейчас, в ходе инвентаризации кладбищ, специалисты вносят всю необходимую информацию.

Как отмечают специалисты Комбината спецобслуживания, родственники нередко сталкиваются с проблемой поиска мест погребения близких людей, особенно если они не знают точных координат могилы, приехали из других регионов или из-за рубежа. Действующая теперь IT-программа поможет им найти места захоронения родных и близких, а затем использовать имеющиеся возможности для пополнения данных о своих предках.

На сайте есть разделы: «Кладбища г. Уфы», «Поиск места захоронения», «Известные люди», «Участники войны», «Новости», «Форум», «Контакты». Основные разделы будут постоянно пополняться. В этом комбинат рассчитывает прежде всего на помощь краеведов и всех неравнодушных к истории людей.