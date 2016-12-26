Башкирскому кураю рукоплескали слушатели российских регионов

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Проект Башкирской филармонии «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром» был представлен в российских регионах. В течение месяца Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана под руководством Линара Давлетбаева, этно-рок группа «Аргымак» (художественный руководитель Ринат Рамазанов), кураисты Азат Айткулов и Артур Гайсаров, певцы Римма Амангильдина, Марсель Кутуев и Азамат Тимиров, кыл-кубызист Аяз Нухов выступили в восьми городах. С музыкальным искусством республики и самым ярким народным инструментом — кураем познакомились слушатели Кургана, Оренбурга, Ижевска, Перми, Магнитогорска, Челябинска, Миасса, Москвы. Они исполняли башкирские народные мелодии и произведения башкирских композиторов Загира Исмагилова, Нура Даутова, Анатолия Кукубаева, Ильдара Хисамутдинова.

«Такие проекты очень нужны. Нашу необычную культуру, наши оригинальные инструменты надо показывать за пределами республики и России. Люди подходили, интересовались, снимали на видео, — рассказал главный дирижер НОНИ РБ Линар Давлетбаев. — Все музыканты были в хорошем тонусе, заряжены на работу, воодушевлены. Рад, что в Москве на концерте были мои однокурсники, которые сейчас работают в столице. Мне, как руководителю оркестра важно, что купили новые инструменты — думбыры и кыл-кубызы. Это даст нам новые исполнительские возможности».

В следующем году представители республики выступят в Курганской, Свердловской, Самарской, Саратовской областях, Республике Татарстан и других регионах России. Организаторы проекта — Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство культуры Республики Башкортостан и Башкирская государственная филармонии.