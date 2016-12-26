Россияне назвали политика года

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Политиком года для россиян является Владимир Путин. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Президента страны назвали 64 процента опрошенных.

Согласно данным ВЦИОМ, далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18 процентов), Владимир Жириновский (8), Сергей Шойгу (8), Дмитрий Медведев (7). В рейтинге российской элиты первое место также у Президента (77 процентов).

Главным мировым событием 2016 года 33 процента россиян считают войну в Сирии (годом ранее эта тема также была на первом месте). На второй строчке рейтинга президентские выборы в США (31 процент), на третьей — спортивные события (13). Резонансными событиями в масштабах страны для граждан стали прежде всего парламентские выборы (10 процентов), истории с применением допинга российскими спортсменами (7), борьба с коррупцией (4), военная помощь Сирии (4).

По данным компании «Медиалогия», полученным в ходе анализа российских СМИ, в Топ-3 мировых событий по заметности вошли победа Дональда Трампа на выборах президента США, попытка военного переворота в Турции и Brexit. В рейтинге российских событий на первых строчках допинговый скандал в российском спорте, выступление национальной сборной на Олимпиаде в Рио, выборы в Госдуму.