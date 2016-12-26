Героя Советского Союза Куддуса Латыпова с почестями похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Героя Советского Союза, уроженца Башкирии Куддуса Латыпова с почестями похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Земляки положили на могилу легендарного летчика-штурмовика, полковника авиации горсть земли, привезенной с малой родины. Ветеран Великой Отечественной войны скончался 23 декабря на 94-м году жизни.

Как сообщил агентству «Башинформ» писатель Айгиз Баймухаметов, проститься с Куддусом Латыповым в госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны пришло много людей. Был выставлен почетный караул, играл оркестр Минобороны России. От имени Правительства Башкортостана соболезнования выразил сотрудник Полпредства республики в Москве Азат Гафуров.

Известный ученый-физик, лауреат Госпремии РФ Венер Галин рассказал, что они вместе собирались съездить в Башкирию, но не успели. Директор Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественнйо войны «Звезда» Мария Сорокина отметила, что Куддус Латыпов был всегда в центре всех мероприятий, проводимых фондом. Он часто выступал в московских школах. На похоронах героя присутствовали представители Абхазии, внуки его однополчанина, летчика Киазима Агбры.

Куддус Латыпов похоронен на Аллее Славы Троекуровского кладбища.