Башкортостан – в числе самых спортивных регионов страны Фото: автор
Башкортостан – в числе самых спортивных регионов страны
Башкортостан – в числе самых спортивных регионов страны Фото: автор
УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
Башкирия вошла в ТОП-5 спортивного рейтинга регионов. Эксперты оценивали объекты спортивной инфраструктуры, число чемпионатов, проходящих в республике, активность населения в занятиях спортом, передает РБК-Уфа.
Рейтинг составило издание «Советский спорт». Башкирия оказалась на четвертом месте в списке регионов России. Впереди нас Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.
«В качестве основных критериев рассматривалось количество и состояние объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня», — поясняют составители рейтинга.
Также эксперты оценивали насколько активно жители региона участвуют в спортивных состязаниях, сдают нормы ГТО.