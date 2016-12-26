«Юлаевцы» Капризов и Воробьев молодежный чемпионат начинают против сборной Канады Фото: www.fhr.ru «Юлаевцы» Капризов и Воробьев молодежный чемпионат начинают против сборной Канады Фото: www.fhr.ru

УФА, 26 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В ночь с 26 на 27 декабря молодёжная сборная России стартует в Торонто на чемпионате мира U-20 по хоккею. Первым соперником сразу же будет основной конкурент, правда, пока на групповом этапе, — сборная Канады.

В составе россиян играют два нападающих уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов, избранный капитаном сборной, и Михаил Воробьев.

Этот поединок, который покажет телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире, начнётся в 03.55 по московскому времени.