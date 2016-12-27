Результативные очки уфимцев Капризова и Воробьева не спасли россиян от поражения хозяевам МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru Результативные очки уфимцев Капризова и Воробьева не спасли россиян от поражения хозяевам МЧМ-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в первом поединке проиграла хозяевам — 3:5. В этом матче результативными очками отметились игроки уфимского «Салавата Юлаева»: Кирилл Капризов — гол плюс пас, Михаил Воробьев — результативный пас Капризову.

Второй матч на групповом этапе турнира молодежная сборная России проведет 28 декабря в 00:00 (мск) против команды Латвии.