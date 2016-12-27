В Уфе назвали лучший автосервис столицы-2016 Фото: Олег Яровиков
В Уфе назвали лучший автосервис столицы-2016
В Уфе назвали лучший автосервис столицы-2016 Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе назвали победителей открытого ежегодного конкурса «Лучший автосервис столицы». В его рамках в столице республики провели несколько конкурсов профмастерства.
Главная цель конкурса — повышение уровня обслуживания населения автосервисами.
По словам организаторов конкурса, количество предприятий и организаций, претендующих на знание «Лучший автосервис столицы» растет с каждым годом. В этом году в конкурсах профессионального мастерства участвовали более 200 предприятий Уфы, Стерлитамака, Иглинского, Чишминского районов и Татарстана.
Как отметил на церемонии награждения победителей замглавы администрации Уфы Ильдар Хасанов, услуги автосервисов — одни из самых динамично развивающихся в сфере обслуживания населения.
В настоящее время с башкирской столице насчитывается порядка 700 предприятий, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.
Так, победителем в номинации «Лучший специалист по кузовному ремонту» признан автосервис «Сервистехцентр» из Демского района Уфы. В номинации «Лучший регулировщик топливной аппаратуры дизелей» — автосервис «Евродизель» из Кировского района Уфы.
Лучшим автомаляром года признано ООО «Ак Мастер» из Кировского района Уфы. Лучшим автомойщиком — ИП «Акберов Р.Р.» из Ленинского района.
Победителем номинации «Лучший шиномонтажник»-2016 стало ООО «Ак Мастер» из Кировского района Уфы.
В номинации «Лучший диагност дизельных двигателей автомобилей» победило ООО «Мастер Дизель» из Ленинского района Уфы.
Лучшим специалистом года по диагностике электронной системы управления двигателей признан ИП «Степанов А.А.» из Иглинского района.
В номинации «Лучший кузовной сервис» победило «МС Моторс», официальный дилер «Шкода» (Калининский район Уфы), в номинации «Специализированный сервис» в категории «Лучшая автомойка» — автомоечный комплекс «Высший пилотаж» (Кировский район Уфы).
Лучшим специализированным сервисом-2016 признано ООО «Автотехсервис» из Ленинского района.
Победителем в номинации «Лучший универсальный сервис» стало ООО «Автос» из Калининского района Уфы.
В номинации «Фирменный сервис» — «Автопремьер-М», официальный дилер «Nissan» (Калининский район).
Ознакомиться с полным списком победителей и призеров конкурса-2016 можно на сайте администрации Уфы.