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27 декабря Вторник

Уфа   °

В Уфе Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» на улице Донского в Уфе. Микроавтобус, шедший по маршруту №51, сделал остановку, когда в него сзади врезался кроссовер. Возможно, водитель «Мицубиси» не справился с управлением при наличии внушительной колеи на данном участке.

В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка «ГАЗели». Ребенка осмотрели медики, госпитализация не понадобилась, сообщили в уфимском ОГИБДД.

Теги: ДТП
 
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