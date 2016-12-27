В Уфе Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе В Уфе Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Mitsubishi ASX въехал в пассажирскую «ГАЗель» на улице Донского в Уфе. Микроавтобус, шедший по маршруту №51, сделал остановку, когда в него сзади врезался кроссовер. Возможно, водитель «Мицубиси» не справился с управлением при наличии внушительной колеи на данном участке.

В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка «ГАЗели». Ребенка осмотрели медики, госпитализация не понадобилась, сообщили в уфимском ОГИБДД.