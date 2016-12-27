В Башкирии прием граждан будет продолжаться до 30 декабря

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане стартовала последняя в уходящем году региональная неделя депутатов Госдумы, в рамках которой парламентарии проведут встречи с населением, партактивом, а также личный прием граждан.

В Региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева приемы граждан провели депутаты Госдумы седьмого созыва Рамзил Ишсарин и Ильдар Бикбаев.

«Тематика обращений была различна, — отметил Рамзил Ишсарин. — В основном вопросы личного характера, проблемы трудоустройства. Один вопрос удалось решить практически на месте. Мне было известно о вакансии на одном из предприятий, человек прямо с приема отправился на собеседование. Эта региональная неделя началась с посещения районов и городов, мне уже удалось посетить Кумертау и Мелеузовский район. Там ко мне обратились люди с различными просьбами. Многие из них, я уверен, удастся решить на местном уровне. Радует, что жители верят в нас, обращаются к депутатам напрямую. Мы постараемся оправдать ожидания и помочь людям».

Встречу с избирателями провел Ильдар Бикбаев.

«Меня радует, что вопросы граждан, которые обращаются ко мне, не ограничиваются какой-нибудь одной тематикой. Люди идут не только с проблемами, но и с предложениями», — рассказал народный избранник.

Приемы граждан в общественной приемной запланированы до 30 декабря текущего года, сообщили в региональном отделении партии.