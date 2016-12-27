В Уфе на Шакшинской дороге столкнулись две иномарки и микроавтобус «ГАЗель» Фото: БашДТП
В Уфе на Шакшинской дороге столкнулись две иномарки и микроавтобус «ГАЗель»
В Уфе на Шакшинской дороге столкнулись две иномарки и микроавтобус «ГАЗель» Фото: БашДТП
УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе на Шакшинской дороге около 9 часов столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали два человека. По предварительным данным, 31-летний уфимец за рулем Ford Fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Nexia. После этого с «Нексией» столкнулась попутная маршрутка «ГАЗель». В микроавтобусе никто не пострадал, водитель «Форда» и 51-летняя пассажирка «Нексии» госпитализированы с травмами, сообщили в республиканской автоинспекции. Как пишут очевидцы аварии в паблике «БашДТП», больше остальных разрушена машина «Форд».