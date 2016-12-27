Уфимский «Салават Юлаев» ждет непростой поединок с «автолюбителями» Фото: Дмитрий Слезин Уфимский «Салават Юлаев» ждет непростой поединок с «автолюбителями» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Во вторник, 27 декабря, уфимский «Салават Юлаев» проведет последний в 2016 году выездной матч в девятом чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти уфимцы сразятся с «Ладой».

В первом матче сезона в Уфе «автозаводцы» уступили хозяевам «Уфа-Арены» со счетом 2:4.

В двух последних поединках «Салават» проиграл «Словану» в Братиславе — 1:4 и «Медвешчаку» в Загребе — 2:3 (по буллитам).

Тольяттинцы также три матча подряд уходят с площадки побежденными.

Сегодняшняя встреча в Тольятти начнется в 20.00 по уфимскому времени.