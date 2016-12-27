В Кумертау определили победителей чемпионата Башкирии по лыжным гонкам Фото: администрация г. Кумертау







В Кумертау определили победителей чемпионата Башкирии по лыжным гонкам Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Кумертау завершился чемпионат Башкортостана по лыжным гонкам на призы главы администрации города. Он прошел на новой лыжероллерной трассе, построенной в рамках реализации проекта по развитию моногорода, который в прошлом сентябре защитила управляющая команда Кумертау в Правительстве Российской Федерации. Это были первые соревнования на новом спортивном объекте.

В первый день соревнований лыжники выявили лучшего в «классическом стиле» на дистанциях от трех до 20 км. Всего совершено 16 заездов в разных категориях. Как отметили организаторы, в Кумертау соревнуются сильнейшие лыжники республики, при этом речь идет не только о присвоении разрядов и званий, но и об отборе участников сборной республики на участие в соревнованиях Приволжского федерального округа. Директор городского Центра спортивной подготовки «Вымпел» Ринат Хайретдинов, приветствуя участников, отметил, что обновленная лыжная трасса позволяет проводить соревнования республиканского уровня, организовывать учебно-тренировочный процесс в вечернее время, так как она освещена. «Уверен, что трасса станет любимым местом горожан, ведущих активный образ жизни», — сказал Ринат Хайретдинов.

Во второй день соревнований спортсмены прошли дистанции от трех до 20 км «свободным стилем». По завершении соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей, сообщили в городской администрации.