Где в Башкирии покататься на коньках Фото: автор Где в Башкирии покататься на коньках Фото: автор

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Близятся новогодние праздники, а значит, жителей республики ждут длительные каникулы со всем разнообразием зимних развлечений. Агентство «Башинформ» подготовило полную подборку катков на территории Башкортостана, куда могут отправиться любители активного отдыха.

Около 30 стадионов готовы принять жителей республики. Агентство проверило все телефоны, адреса, часы работы и стоимость услуг. Тем не менее, перед посещением желательно позвонить или зайти на интернет-страницу катка, чтобы уточнить информацию. Полный список представлен в лонгриде.