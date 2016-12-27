В Уфе состоялась презентация нового башкирского игрового фильма «Дикарь»

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Под занавес Года российского кино в уфимском кинотеатре «Родина» состоялась презентация короткометражного игрового фильма «Дикарь». 25-минутный фильм снят автором сценария и режиссером Фарзаной Утарбаевой совместно с киностудией «Башкортостан». Новая драма посвящена взаимоотношениям матери и сына. Основной тезис фильма созвучен башкирской пословице «Әсә күңеле — балала, бала күңеле — далала» («Сердце матери — в ребенке, сердце ребенка — в степи»). Главные роли исполнили актеры Башдрамтеатра, народная артистка СССР Гюлли Мубарякова и Артур Кабиров.

На презентации присутствовали 27-летний автор картины Фарзана Утарбаева, оператор-постановщик Тимур Ганеев, председатель Союза кинематографистов Башкортостана Фарит Габитов, певец и депутат Айдар Галимов, руководитель Молодежного центра СК, режиссер Айнур Аскаров, спонсоры фильма, представители СМИ.

«Фильм про нашу действительность. Это наша боль, комок в горле стоит от начала до конца», — отметил Айдар Галимов после просмотра.

«Я очень волнуюсь. Это моя дебютная работа, мы целый год старались. Рабочим названием фильма было «Возвращение», но потом было решено переименовать в «Дикарь», — рассказала на презентации Фарзана Утарбаева. Она отметила всех, кто поддержал идею фильма и помог ее реализовать.

Идея фильма нашла поддержку в профессиональных кругах. Работа была удостоена призов VI Всероссийского питчинга дебютантов Союза кинематографистов России (сценарий к фильму прошел в финал конкурса, войдя в список семи лучших работ из 589 проектов, присланных со всей России) и питчинга дебютантов в рамках Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Фильм получил несколько сертификатов, в том числе киностудии «Башкортостан» на аренду студийного съемочного оборудования, сертификата на профессиональную цветокоррекцию и музыкальное оформление от ООО «Ника Диджитал» — российской компании-лидера в области цветокоррекции кино- и телепродукции (г. Москва).

Креативный продюсер фильма — Айнур Аскар, художник-постановщик — Айгуль Байрамгулова. Музыку к фильму написал молодой московский композитор Айдар Хамзин, аэросъемки осуществил Владимир Жилко. Локациями для съемок стали село в Чишминском районе и уфимская больница №21. Фильм на башкирском языке снабжен русскими субтитрами.