В Уфе снесли дом Кочкина Фото: Архзащита Уфы В Уфе снесли дом Кочкина Фото: Архзащита Уфы

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе снесли остов доходного дома Кочкина по улице Аксакова, 81. «Уже развозят кирпичи», — сообщил активист движения «Архзащита Уфы» Владимир Захаров. Он пояснил, что вчера состоялось очередное заседание суда, теперь в высшей инстанции — в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде Челябинска. Застройщик «ПСК-6» оспаривал постановление Министерства культуры РБ, доказывая, что акт экспертизы, благодаря которому ему не удалось снести постройку в 2015 году, был сделан задним числом. Что постановил арбитраж, пока неизвестно, но наутро застройщик приступил к сносу.

«На уничтожение этого здания потрачены огромные усилия. Пожалуй, оно было не самым прекрасным, оно выполняло функцию сохранения исторической среды. Гораздо страшнее утраты дома Кочкина прецедент, который образуется в результате этого судебного разбирательства — другие застройщики могут взять это на заметку, а с документами действительно часто бывает неразбериха», — отметил общественник.

Захаров указал, что на застраиваемой территории находится еще один памятник, гораздо более ценный — дом Степана Зорина по улице Чернышевского, 49. «Он вошел во все книги по истории Уфы, в книгу по искусству декора Уфы», — напомнил Владимир Захаров.

Вместе с тем, считает лидер «Архзащиты», в городе есть удачные примеры мирного сосуществования старины и новостроек. Так, застройщик дома по улице Чернышевского, 71/1 (через дорогу от ТРК «Галерея АРТ») сохранил старые здания на передней линии, самое ценное из которых — дом Вавиловых (№71).