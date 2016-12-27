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27 декабря Вторник

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Санаторий «Дуслык» из Башкирии признан лучшей здравницей России

ОБЩЕСТВО

Санаторий «Дуслык» из Башкирии признан лучшей здравницей России Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Санаторий «Дуслык» из Башкирии признан лучшей здравницей России Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Подведены итоги Всероссийской национальной Премии «Лидер отрасли-2016». В номинации «Ведущие здравницы России» победителем признан санаторий «Дуслык» из Башкортостана.

«Дуслык» признан лучшим санаторием России с присуждением высокого звания и с правом использования наградных знаков и логотипа «Лидер отрасли». Санаторию вручен соответствующий сертификат, и теперь он включен в официальный реестр лауреатов этой Премии. Награда вручена за достижение лидирующих позиций среди отечественных предприятий отрасли, эффективную организацию управления и ответственную политику в отношении клиентов, безупречный сервис, а также за профессиональное применение инновационных технологий в лечении и оздоровлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкортостана.

Всероссийская национальная премия утверждена Международной академией общественного признания при непосредственном содействии депутатов Госдумы и руководителей региональных Торгово-промышленных палат.

Теги: санатории
 
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