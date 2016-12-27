Жители Уфы просят депутата Госдумы помочь сохранить диспетчерскую службу по программе «Доступная среда»

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина в рамках региональной недели провела прием граждан в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Уфе.

За помощью к парламентарию обратились избиратели с самыми различными вопросами и проблемами. Отстаивать интересы граждан с ограниченными физическими возможностями по слуху, для которых в рамках программы «Доступная среда» с 2012 года работает диспетчерская служба, пришла жительница Уфы со своим помощником-переводчиком. Заявителя беспокоит, что диспетчерская служба, которая для людей с проблемами по слуху является не только механизмом оперативного реагирования на их бытовые и организационные запросы, но и средством общения, находится под угрозой в связи с сокращением финансирования.

С интересным творческим проектом, представляющим школу живописного мастерства Башкортостана на федеральном и на международном уровнях, пришли известные искусствоведы и художники республики, которые работают на энтузиазме и подвижничестве. По их мнению, поддержка данного проекта на республиканском уровне будет способствовать продвижению и творческому общению многонациональной культуры региона с известными зарубежными школами живописи. С идеей продвижения новых туристских проектов в республике обратился руководитель национально-культурного объединения.

Поддержка деятелей культуры, проблемы выделения земельного участка, трудоустройства — все эти вопросы были рассмотрены депутатом, по ним приняты конкретные решения. Ряд вопросов удалось решить на месте. Все заявители получили конкретные ответы и информацию о возможных путях решения их проблем.