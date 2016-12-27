Как в Башкирии «глухой медвежий уголок» стал местом союзного значения - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

Как в Башкирии «глухой медвежий уголок» стал местом союзного значения - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

До революции Белорецкий район был местом кочевий, отсталого животноводства, «глухой медвежий уголок колониальной Башкирии», сообщает газета «Красная Башкирия» в декабре 1936 года. За 19 лет советской власти район стал центром черной металлургии с заводами союзного значения, также в этой горно-лесной зоне республики развивалось земледелие. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«В прошлом — это район кочевий, отсталого животноводства, карликовых заводиков, глухой медвежий уголок забитой, колониальной Башкирии, стонущий под гнетом царского самодержавия», — сообщает издание. За 19 лет советской власти Белорецкий район изменился до неузнаваемости. Богатый железными рудами горно-лесной район стал центром чёрной металлургии. «Карликовые заводики» капиталистов были ликвидированы, теперь чугун выплавлялся на белорецком металлургическом заводе, оборудованном новыми импортными станками. Почти заново созданный сталепроволочно-канатный завод освоил «сложную технику производства автосетки и автоканатика, имеющих огромное союзное значение», отмечается в публикации.

Утверждения некоторых специалистов о том, что в условиях горно-лесной местности посевом хлебов заниматься невозможно, оказались ошибочными. В Белорецком районе для получения высоких, устойчивых урожаев был необходим научный подход. Специально созданная почвенная экспедиция детально изучила местность и выявила «полную пригодность к тракторной обработке земли на площади 25 тысяч гектаров в колхозах прибельской полосы, выделенных в сельскохозяйственную зону района». В результате уже осенью 1936 года в ряде хозяйств Белорецкого района получили урожай в 8-12 центнеров пшеницы. Теория о нерентабельности производства зерна в этой местности была полностью разбита. Созданная в районе МТС обеспечила сельское хозяйство горно-лесной зоны современной техникой, «освободив десятки и сотни рабочих рук и тягловой силы для горной и лесной промышленности», отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.