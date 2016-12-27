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27 декабря Вторник

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Стоимость полиса ОСАГО в 2017 году может увеличиться на 64 процента

ОБЩЕСТВО

Стоимость полиса ОСАГО в 2017 году может увеличиться на 64 процента Фото: qqdps.ru

Стоимость полиса ОСАГО в 2017 году может увеличиться на 64 процента Фото: qqdps.ru

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Стоимость полиса ОСАГО в 2017 году может увеличиться сразу на 64 процента — страховые компании поднимут цену, чтобы избежать убыточности, сообщает портал «Автозащитник». В начале года в закон об автостраховании будут вноситься поправки, разработанные Минфином. Рассмотрение началось в сентябре 2016 года. Предлагалось: увеличить размер минимальной выплаты по европротоколу до 100 тысяч рублей (сейчас — 50 тысяч рублей); форму бланка европротокола будет определять Банк России (сейчас — МВД). В качестве преимущественной формы страхового возмещения предлагается установить ремонт, а не денежную выплату.

Центробанк станет жестче контролировать деятельность страховых компаний. Если реформа ОСАГО не принесет ожидаемого результата, Банк России создаст Национальную перестраховочную компанию (НПК), чтобы у страховщиков появилась возможность перестрахования рисков по ОСАГО.

При этом коэффициенты мощности и региональные коэффициенты, которые влияли на стоимость полиса, скорее всего, отменят.

Кроме того, планируется расширить ценовой коридор на полисы до 30 процентов, что станет первым шагом к переходу на свободные тарифы.

Теги: ОСАГО,автострахование
 
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