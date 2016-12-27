Восьмиклассник из Уфы, получивший плакат с подписью Владимира Путина, стал звездой школы

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Школьник из Уфы Альберт Исхаков стал настоящим героем в глазах одноклассников. Благодаря письму Президенту России он смог осуществить свое заветное желание.

Корреспондент телеканала «Вся Уфа» после окончания большой пресс-конференции Владимира Путина подписала для Альберта плакат и рассказала историю исполнившейся мечты. Ученик восьмого класса школы №104 давно хотел завести собаку. Устав получать отказы от родителей, он написал письмо главе государства. Юный уфимец надеялся, что Президент, любящий животных, обязательно поймет его и поможет. Письмо попало в редакцию «Всей Уфы», и журналисты решили сами подарить подростку собаку. Теперь у него есть настоящий преданный друг — лабрадор Морджани.

Во вторник, 27 декабря, на школьном классном часе друзья еще раз поздравили Альберта, похвалив за решительность и упорство в достижении цели. Для скромного подростка такая история стала настоящим предновогодним чудом.