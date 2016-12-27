В Башкирии столкнулись машины, погиб 32-летний водитель из Салавата Фото: УГИБДД МВД по РБ В Башкирии столкнулись машины, погиб 32-летний водитель из Салавата Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии на оренбургской трассе столкнулись автомобили. Один участник аварии погиб, другой пострадал. ДТП произошло на 122-м километре Р-240, на территории Стерлитамакского района. По предварительным данным, 32-летний житель Салавата на ВАЗ-2114 допустил столкновение со встречным легковым автомобилем, которым управлял 40-летний уфимец.

В ДТП погиб водитель «четырнадцатой», второй водитель госпитализирован с травмами. Идет расследование, обстоятельства уточняются, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.