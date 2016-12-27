В Башкирии определили лучших журналистов, отстаивающих права потребителей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии определили лучших журналистов, отстаивающих права потребителей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Государственный комитет РБ по торговле подвел итоги республиканского конкурса журналистов «СМИ — за права потребителей!» на лучшее освещение вопросов защиты прав потребителей в средствах массовой информации республики в 2016 году.

В номинации «Газетные и журнальные публикации» первое место заняла Гульнара Ибатуллина, журналист «Учалинской газеты», использующая в своей работе метод инсценируемого покупателя или клиента. Она готовит публикации с места событий, практически в режиме on-line. Второе место досталось Галине Бурдилевой, журналисту газеты «Асылыкуль» из города Давлеканово, которая в течение года написала около двух десятков публикаций по защите прав потребителей. Третье место получила Зухра Ягудина, журналист газеты «Йэшлек», которая в течение года освещала на страницах газеты проблемы прав потребителей на башкирском языке.

В номинации «Телевизионная передача» первое место заняла Файруза Фаткуллина, журналист «Башкирского спутникового телевидения» ГУП ТРК «Башкортостан», подготовившая серию передач по защите прав потребителей и вышедших на «БСТ».

В номинации «Радиопередача» победителем стал Ильнар Ахметгареев, шеф-редактор службы «Новости» радио «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан», подготовивший серию передач по защите прав потребителей и вышедших в свет на радио «Юлдаш».

Активное участие в конкурсе также принимали редакции газет «Белебеевские известия», «Туймазинский вестник», журналист «БСТ» Гузель Ситдикова, подготовившая хорошую передачу на башкирском языке, а также известный журналист Эмиль Шаяхметов из газеты «Аргументы и факты», который освещает проблемы защиты прав потребителей в самых разных сферах нашего общества, сообщили в пресс-службе ведомства.