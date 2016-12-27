В Уфе полиция разыскивает троих несовершеннолетних Фото: пресс-служба МВД по РБ В Уфе полиция разыскивает троих несовершеннолетних Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе сотрудники полиции разыскивают троих несовершеннолетних. Двое братьев и их сестра ушли из дома и пропали.

Сегодня в 16 часов дня в полицию города Уфы обратилась пожилая горожанка, которая попросила найти ее троих пропавших внуков: Глеба, Егора и Ксению Полянских. По предварительным данным, мальчики шести и семи лет, а также девятилетняя девочка накануне около 19 часов вместе уехали к друзьям в микрорайон Инорс на улицу Мушникова. Там они переночевали и утром ушли. Больше их никто не видел, домой они не возвращались.

В настоящее время полицейские города Уфы принимают все меры по розыску несовершеннолетних. «Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пропавших детей, просим немедленно сообщить информацию по телефонам: 237-19-60, 252-52-00 или «02», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.