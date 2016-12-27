«Салават Юлаев» в Тольятти получил шесть шайб в свои ворота Фото: Дмитрий Слезин «Салават Юлаев» в Тольятти получил шесть шайб в свои ворота Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 27 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Тольятти завершился последний выездной для «Салавата Юлаева» матч в 2016 году в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы в открытом поединке уступили «Ладе» — 4:6.

Уже в первом периоде в ворота Никласа Сведберга влетело четыре шайбы, на что в большей степени случайным голом в меньшинстве ответил Игорь Григоренко — 1:4.

Далее ворота Уфы защищал Андрей Гаврилов, но и он пропустил дважды — 6:1. Правда, после немного подтянулись в счете партнеры, двое из которых забили впервые в сезоне — Дмитрий Макаров и Дмитрий Мальцев, а также Энвер Лисин.

Таким образом, в последнем выезде уфимцы в трех играх пропустили в свои ворота аж 12 шайб, набрав всего очко.

29 декабря на «Уфа-Арене» в заключительном матче года «Салават» примет лидера Восточной Конференции — «Металлург» из Магнитогорска.