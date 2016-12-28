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28 декабря Среда

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В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Башкирии 29-летняя пассажирка погибла в результате опасного обгона Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На 65-м километре трассы Уфа — Янаул произошла автокатастрофа, в которой уцелел виновник аварии. По данным республиканского ГИБДД, 28-летний уфимец на «Ладе Калине» при обгоне столкнулся с встречной «Ладой Грантой». В ДТП погибла 29-летняя пассажирка «Калины». 47-летний водитель «Гранты» — житель Дюртюлинского района, госпитализирован с травмами.

Теги: ДТП
 
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