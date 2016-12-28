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28 декабря Среда

Уфа   °

Уфимцы Капризов и Воробьев помогли россиянам разгромить сборную Латвии на молодёжном чемпионате мира

СПОРТ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею. Сборная России разгромила сборную Латвии со счётом 9:1.

Результативные очки набрали игроки уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Михаил Воробьёв.

Капризов отметился хет-триком, и ещё сделал две результативные передачи. Воробьёв четырежды ассистировал своим партнёрам.

Следующий матч российская команда проведёт в ночь с 29 на 30 декабря против сборной США. Начало встречи — в 01:30 по уфимскому времени.

Теги: Хоккей,МЧМ-2017
 
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