Уфимцы Капризов и Воробьев помогли россиянам разгромить сборную Латвии на молодёжном чемпионате мира
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Канаде продолжается молодежный чемпионат мира-2017 по хоккею. Сборная России разгромила сборную Латвии со счётом 9:1.
Результативные очки набрали игроки уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Михаил Воробьёв.
Капризов отметился хет-триком, и ещё сделал две результативные передачи. Воробьёв четырежды ассистировал своим партнёрам.
Следующий матч российская команда проведёт в ночь с 29 на 30 декабря против сборной США. Начало встречи — в 01:30 по уфимскому времени.