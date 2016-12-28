В Уфе зажгли главную городскую елкуФото: Олег Яровиков
В Уфе зажгли главную городскую елку
В Уфе зажгли главную городскую елкуФото: Олег Яровиков
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В Уфе на площади имени Ленина накануне вечером зажгли главную городскую елку, здесь же состоялась церемония открытия ледового городка.
Для детей, пришедших на праздник вместе с родителями, веселые игры проводили герои мультфильмов, а главным персонажем театрализованного представления на этот раз стал Волшебный мешок Деда Мороза. Песнями и танцами гостей развлекали народные ансамбли города. Кульминацией праздника стало зажжение огней на елке. Завершился праздник большим хороводом вокруг елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщили в пресс-службе администрации города.