УГНТУ получил награды Всероссийского молодежного научного конгресса «Россия. Экология. Энергосбережение»

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УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

УГНТУ и студенты вуза получили награды Всероссийского молодежного научного конгресса «Россия. Экология. Энергосбережение». Конгресс проходил 16-17 декабря в Москве. В его рамках состоялся финал конкурса-премии в сфере экологии и энергосбережения «Мой вклад в будущее». Основной площадкой для мероприятий конгресса стало здание Гиперкуба на территории Инновационного центра «Сколково».

Заявки для участия в конгрессе и конкурсе направили более 20 высших учебных заведений из разных регионов, в конкурсе участвовали более 150 проектов. Конкурсные работы финалистов распределились по четырем основным номинациям: экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности, строительстве и ЖКХ, сфере ВИЭ и в электроэнергетике. Экспертное жюри оценивало заявки по таким критериям, как актуальность работы, эффективность реализации проекта и социально-экономическая значимость. Эксперты обращали внимание на качество оформления конкурсного проекта и его соответствие поставленной цели.

В номинации «Экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности» проекты представителей УГНТУ собрали полный комплект призовых мест. Первое место завоевал аспирант УГНТУ Оскар Саубанов с проектом «Разработка энергоэффективной системы контроля фактического технического состояния насосного оборудования».

Второе место занял представитель УГНТУ Александр Кодак с проектом на «Исследование процессов удаления нефтяных загрязнений из подо льда в условиях Арктики».

Третьего места удостоена студентка УГНТУ Лилия Фасхутдинова с выступлением «Использование отходов серы нефтегазовой промышленности для производства серобетона».

За высокие достижения команды вуза в рамках конгресса Уфимский государственный нефтяной технический университет был также удостоен специального приза «За вклад в будущее». Награду ректору УГНТУ Рамилю Бахтизину 27 декабря вручил в Уфе представитель оргкомитета конгресса. Организаторы конкурса отметили высокий уровень проектов уфимского университета — и по уровню научно-технических разработок, и по степени проработанности проектов.