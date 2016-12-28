Нефтекамский «Торос» в последнем матче високосного года переиграл питерское «Динамо» Фото: ХК «Торос» Нефтекамский «Торос» в последнем матче високосного года переиграл питерское «Динамо» Фото: ХК «Торос»

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» провел заключительный в 2016 году матч чемпионата Высшей хоккейной лиги. В домашних стенах нефтекамцы принимали «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Уже в дебюте встречи хозяева оказались в роли отыгрывающихся — 0:1. Однако еще до первого перерыва опытный Станислав Голованов дублем вывел свою команду вперед — 2:1. Больше счет не менялся, «Торос» одержал волевую победу на финише тяжелого года.

Нефтекамцы на шестом месте с 65 очками.

Первый матч 2017 года они проведут 10 января в гостях у ангарского «Ермака».