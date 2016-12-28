В Башкирии Рождественское богослужение будет транслироваться в прямом эфире БСТ Фото: Олег Яровиков В Башкирии Рождественское богослужение будет транслироваться в прямом эфире БСТ Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Православные Башкортостана смогут посмотреть Рождественское богослужение из Кафедрального соборного храма Рождества Богородицы города Уфы в прямом эфире. Как сообщила главный редактор ТРК «Башкортостан» Гузель Хасанова, БСТ будет вести трансляцию в ночь с 6 на 7 января 2017 года.

Во время праздничной литургии телезрители увидят потаенные уголки храма и приготовления к службе. В храме будет работать передвижная телевизионная станция и 10 телекамер. Комментировать действие будут журналист Трофим Татарников и священник Константин Новиков.

Возглавит Рождественскую службу глава Башкортостанской митрополии — митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Трансляция начнется в 23.30 6 января. По завершении трансляции БСТ покажет документальный фильм митрополита Иллариона об особенностях празднования Рождества в православных и католических странах. 6 и 7 января в программе передач БСТ — художественные фильмы о самом волшебном празднике, рождественские концерты и мультфильмы.

Главный телеканал республики уже не первый раз транслирует православные праздники в прямом эфире. Ночное Пасхальное богослужение в 2016 году стало рекордным по длительности — почти четыре часа. Так же транслировался визит в республику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.