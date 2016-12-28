Что посмотреть в кино в новогодние праздники и как сэкономить на билетах?

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

Что нужно сделать на новогодних каникулах? Покататься на коньках, увидеться с родными и, конечно, сходить всей семьей в кино. Сэкономить на покупке билетов через приложение «Киноход» поможет новая акция от «МегаФона»: до 15 января обладатели банковских карт оператора могут сводить свою семью на любой фильм, заплатив на 20 процентов меньше.

Рубеж старого и нового года всегда обещает множество интересных премьер. В декабре на российские экраны вышла очередная часть легендарных «Звездных войн», 22 стартуют ставшие привычными «Ёлки» с Ургантом и Светлаковым – уже пятые. Перед самым Новым годом можно посмотреть, что получилось у Федора Бондарчука с Дедом Морозом и битвой магов, увидеть российский мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед» про повзрослевших Герду и Кая. А январь начнется с мультистории о трех богатырях и морском царе – словом, для семейного просмотра есть что выбрать. Как и для похода в кино большой компанией школьных или университетских друзей – к примеру, можно сходить на фантастический фильм «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом. А когда дело дойдет до заказа билетов, сделать это лучше через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru. Потому что это даст владельцам банковских карт «МегаФон Mastercard» скидку в 20 процентов.

Как же получить такую карту и почему это будет интересно даже тем, кто не собирается в кино? Получить ее очень просто: достаточно прийти с паспортом в любой салон «МегаФона». Тем, кто подключен на тарифы «Все включено», карту оформят бесплатно, для других абонентов эта процедура будет стоить от 99 рублей (дальнейшее обслуживание бесплатно в любом случае). Несколько минут – и карта у вас. С этого момента деньги на мобильном счете можно будет использовать не только для оплаты услуг связи. Картой можно расплачиваться везде, где действует система Mastercard – в кафе, супермаркетах, гостиницах, кинотеатрах и многих других местах. Причем в ряде магазинов, а также салонах «МегаФона» можно получать кэшбек: на ваш мобильный счет вернется до 10 процентов от суммы покупки у партнеров оператора и до 15 процентов — в его собственной рознице.

Кстати, на один счет абонент «МегаФона» может оформить до десяти карт для всей семьи. Ведь детям они тоже пригодятся – чтобы научиться грамотно пользоваться банковскими продуктами и, естественно, самостоятельно совершать покупки на ту сумму, которую им на телефон положат родители. Так что билеты в кино на «Киноходе» по вашей просьбе смогут заказать даже дети.