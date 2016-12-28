В Уфе любители птиц провели обучающую экскурсию на Курочкиной горе Фото: Полина Полежанкина







В Уфе любители птиц провели обучающую экскурсию на Курочкиной горе Фото: Полина Полежанкина

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе любители птиц провели обучающую экскурсию на Курочкиной горе и в ее окрестностях. Как сообщила активист организации «Союз охраны птиц» Полина Полежанкина, на экскурсию пришли шесть человек. Группа встретила 20 видов птиц: тетеревятник, перепелятник, сизый голубь, большой пёстрый и белоспинный дятлы, сорока, сойка, серая ворона, ворон, свиристель, рябинник, длиннохвостая синица, буроголовая гаичка, московка, большая синица, обыкновенный поползень, полевой и домовый воробьи, чиж, обыкновенный снегирь.

Затем группа побывала на очистных сооружениях Уфы, на Атласе птиц это квадрат Ж1, пояснила орнитолог. На полынье реки Белой находилось около 700 крякв, самка обыкновенного гоголя, самец большого крохаля, самец лутка и три чирка-свистунка. Также здесь группе встретился серый сорокопут.