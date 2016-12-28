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28 декабря Среда

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В Туймазах молодые семьи получили жилищные субсидии

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне Нового года в Туймазинском районе шести молодым семьям государство помогло расплатиться за ипотечный кредит. В рамках реализации республиканской программы «Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей)» молодые семьи получили выплаты на общую сумму около 2 млн рублей. В их числе Радик и Ляйсан Асмандияровы. Супруги воспитывают троих детей, взяли в ипотеку двухкомнатную квартиру. Благодаря сертификату теперь они смогут быстрее расплатиться с банком.

В 2016 году в Туймазинском районе данную социальную выплату получили 35 семей на общую сумму более 9 млн рублей, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: жилье,жилищные субсидии,молодые семьи
 
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