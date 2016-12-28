В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц Фото: администрация Уфы
В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц
В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц Фото: администрация Уфы
УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе продолжается новогоднее оформление улиц. «Особое внимание уделяется праздничному украшению главного проспекта города», — сообщили в администрации Октябрьского района Уфы. Так, возле арт-объекта «Олени», установленного около остановки «Спортивная», появились светящиеся шары и конусы. В целом муниципалитет украсили более 10 тысяч метров светодиодных гирлянд.