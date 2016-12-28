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28 декабря Среда

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В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы

ОБЩЕСТВО

В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы Фото: Олег Яровиков

В Уфе запускаются бесплатные новогодние метробусы Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в четверг, 29 декабря, состоится торжественный старт новогодних метробусов. В рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» автобусы будут бесплатно возить пассажиров по ледовым городкам и достопримечательностям столицы.

Старт в 16.00 от главной столичной елки на площади Ленина (остановка «Горсовет»). Метробусы будут курсировать по южному и северному кольцу, уточненное расписание появится позднее, сообщили в Госкомтуризма РБ.

Теги: новый год,метробусы,экскурсии,туризм
 
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