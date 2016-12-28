Жители Башкирии могут и в праздничные новогодние дни сдать незаконно хранящееся оружие

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Жители Башкортостана могут и в праздничные новогодние дни сдать незаконно хранящееся оружие, а также воспользоваться услугами частной охранной деятельности. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике, прием граждан и юридических лиц в праздничные дни осуществляется 5 и 7 января 2017 года, с 9 до 13 часов.

Государственные услуги в области оборота оружия и частной охранной деятельности можно получить в Центре лицензионно-разрешительной работы (г. Уфа, ул. Кустарная, 15) и отделе ЛРР по Уфе и Уфимскому району (ул. Лесотехникума, 92/1) Управления Росгвардии по Башкортостану.