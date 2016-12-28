В Башкирии грузчик получил перелом бедра на хлебозаводе Фото: Гострудинспекция РБ В Башкирии грузчик получил перелом бедра на хлебозаводе Фото: Гострудинспекция РБ

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В башкирском городе Салавате расследован случай сокрытия производственной травмы, о чем сообщил пострадавший — грузчик производственной фирмы «Союз-РТ». Мужчина работал в пекарне. 28 сентября он укладывал лотки с хлебом на ярусные тележки, одна из них опрокинулась на него. Рабочий получил закрытый перелом бедра со смещением.

Руководство фирмы должно было в трехдневный срок сообщить о случившемся в Гострудинспекцию и провести расследование ЧП, но не сделало этого. Инспекторы установили, что на предприятии не соблюдалась технология и не было контроля ответственных лиц. Юридическое лицо и виновные работники оштрафованы на 146 тысяч рублей, в том числе за сокрытие несчастного случая.